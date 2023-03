Morto Ignazio Cantone, fu presidente della Provincia negli anni Novanta (Di sabato 18 marzo 2023) È Morto all’età di 93 anni Ignazio Cantone, politico noto soprattutto nell’Agrigentino dove tra gli anni ’80 e gli anni ’90 è stato presidente della Provincia. Una vita passata nella Democrazia Cristiana, partito del quale è stato segretario Provinciale. In passato era stato anche consigliere comunale ed assessore al Comune di Agrigento, e presidente della Camera di Commercio del capoluogo. Cantone è Morto a Roma, città nella quale si era trasferito da alcuni anni. I funerali si svolgeranno lunedì 20 marzo alle 9 a Roma nella chiesa di San Vigilio, il feretro sarà poi trasferito ad Agrigento dove mercoledì 22 marzo alle 16 nella chiesa ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) Èall’età di 93, politico noto soprattutto nell’Agrigentino dove tra gli’80 e gli’90 è stato. Una vita passata nella Democrazia Cristiana, partito del quale è stato segretariole. In passato era stato anche consigliere comunale ed assessore al Comune di Agrigento, eCamera di Commercio del capoluogo.a Roma, città nella quale si era trasferito da alcuni. I funerali si svolgeranno lunedì 20 marzo alle 9 a Roma nella chiesa di San Vigilio, il feretro sarà poi trasferito ad Agrigento dove mercoledì 22 marzo alle 16 nella chiesa ...

