Monza, Palladino: «Miglior primo tempo stagionale. Carlos Augusto un top» (Di sabato 18 marzo 2023) Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo il pareggio dei suoi ragazzi contro la Cremonese: le dichiarazioni Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato così a Dazn dopo il pareggio con la Cremonese. RISULTATO – «Sicuramente c’è rammarico perchè abbiamo fatto il Miglior primo tempo da quando sono arrivato qui. Abbiamo creato diverse palle gol contro una squadra venuta qui per difendersi. Dovevamo sbloccarla nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo preso gol con una lettura sbagliata nell’uscita da dietro. Ma sono orgoglioso dei ragazzi, hanno avuto una bella reazione». COSA E’ SUCCESSO NELLA RIPRESA – «In questo momento non so rispondere. Ci manca questo step, abbiamo sempre quel calo di 10/15 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato dopo il pareggio dei suoi ragazzi contro la Cremonese: le dichiarazioni Raffaele, allenatore del, ha parlato così a Dazn dopo il pareggio con la Cremonese. RISULTATO – «Sicuramente c’è rammarico perchè abbiamo fatto ilda quando sono arrivato qui. Abbiamo creato diverse palle gol contro una squadra venuta qui per difendersi. Dovevamo sbloccarla nel, poi nella ripresa abbiamo preso gol con una lettura sbagliata nell’uscita da dietro. Ma sono orgoglioso dei ragazzi, hanno avuto una bella reazione». COSA E’ SUCCESSO NELLA RIPRESA – «In questo momento non so rispondere. Ci manca questo step, abbiamo sempre quel calo di 10/15 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apetrazzuolo : MONZA - Palladino: 'Mi è piaciuta la reazione della squadra, sono orgoglioso dei miei ragazzi' - napolimagazine : MONZA - Palladino: 'Mi è piaciuta la reazione della squadra, sono orgoglioso dei miei ragazzi' - GianniVaretto : RT @cmdotcom: #Monza, #Palladino 'snobba' Theo Hernandez? 'In Italia non ci sono esterni come Carlos Augusto' - GiokerMusso : ??? #MonzaCremonese - #Palladino: 'Chi non è stato convocato in Nazionale deve continuare come sta facendo, un’event… - smgii1908 : RT @cmdotcom: #Monza, #Palladino 'snobba' Theo Hernandez? 'In Italia non ci sono esterni come Carlos Augusto' -