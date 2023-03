Monza-Cremonese, le probabili formazioni (Di sabato 18 marzo 2023) Alle ore 15 in campo la sfida tra Monza e Cremonese, ecco le probabili formazioni della sfida con le scelte di Palladino e Ballardini Alle ore 15 in campo la partita di Serie A tra Monza e Cremonese, ecco le probabili formazioni della sfida con le scelte di Palladino e Ballardini. Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Bonaiuto, Tsadjout, Dessers. All. Ballardini L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Alle ore 15 in campo la sfida tra, ecco ledella sfida con le scelte di Palladino e Ballardini Alle ore 15 in campo la partita di Serie A tra, ecco ledella sfida con le scelte di Palladino e Ballardini.(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino(3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Bonaiuto, Tsadjout, Dessers. All. Ballardini L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #MonzaCremonese ?? - infoitsport : Monza-Cremonese, le probabili formazioni: ultima chiamata grigiorossa - CalcioPillole : #MonzaCremonese, le probabili formazioni: ultima chiamata grigiorossa #SerieA #probabiliformazioni #cip - infoitsport : Diretta Monza-Cremonese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Luxgraph : Diretta Monza-Cremonese ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -