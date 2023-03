Monza - Cremonese, le pagelle: Carlos Augusto (7) l'unico a superare il muro Carnesecchi (7,5) (Di sabato 18 marzo 2023) Solo una parata. Preceduto sul gol. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Solo una parata. Preceduto sul gol. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MonzaCremonese, previsto uno spettacolo di cheerleader prima della partita - GoalItalia : La @USCremonese in campo a Monza senza nomi, logo nè sponsor sulle maglie ?? ?? - USCremonese : No logo ? No nome ?? Solo numero ?? Ecco il kit del 120° anniversario grigiorosso confezionato da @Acerbisitalia, is… - MrRamirezTv : CIOFANI illude, CARLOS AUGUSTO pareggia: Monza-Cremonese 1-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights - InnovazioneTri1 : RT @USCremonese: No logo ? No nome ?? Solo numero ?? Ecco il kit del 120° anniversario grigiorosso confezionato da @Acerbisitalia, ispirato… -