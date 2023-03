Monza-Cremonese: i voti ai protagonisti del match (Di sabato 18 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Monza-Cremonese Le pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Cremonese, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. voti: Monza (3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Izzo 5.5 (65? Ranocchia 6), Marì 6, Caldirola 5.5; Ciurria 5, Sensi 6 (77? Colpani sv), Machin 5.5 (65? Antov 5.5), Carlos Augusto 7; Pessina 6; Caprari 5.5 (65? Mota 5.5), Petagna 5 (77? Gytkjaer sv). Allenatore: Palladino 6. Cremonese (3-5-1-1): Carnesecchi 7; Aiwu 6, Bianchetti 6, Vasquez 6; Sernicola 5.5 (46? Castagnetti 6.5), Meite 5.5, Galdames 6 (63? Benassi 6), Pickel 5.5 (85? Ferrari ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 27ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle deideltra, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.(3-4-1-2): Di Gregorio 6.5; Izzo 5.5 (65? Ranocchia 6), Marì 6, Caldirola 5.5; Ciurria 5, Sensi 6 (77? Colpani sv), Machin 5.5 (65? Antov 5.5), Carlos Augusto 7; Pessina 6; Caprari 5.5 (65? Mota 5.5), Petagna 5 (77? Gytkjaer sv). Allenatore: Palladino 6.(3-5-1-1): Carnesecchi 7; Aiwu 6, Bianchetti 6, Vasquez 6; Sernicola 5.5 (46? Castagnetti 6.5), Meite 5.5, Galdames 6 (63? Benassi 6), Pickel 5.5 (85? Ferrari ...

