Monza-Cremonese | ammonizione pesante per Pessina | salterà la Lazio dopo la sosta

(Di sabato 18 marzo 2023) Matteoriceve un’nel corso del match dell’U-Power Stadium tra, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il centrocampista biancorosso, infatti, ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Giua per un fallo ai danni di Frank Tsadjout ed essendo nella lista dei diffidati sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato contro la, in programma domenica 2 aprile alle ore 15:00. Una notizia che sicuramente non farà piacere all’allenatore della squadra brianzola Raffaele Palladino, che dovrà inventarsi una valida alternativa sulla trequarti nella gara contro i biancocelesti. SportFace.

Commenta per primo Il difensore dellaEmanuele Valeri ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il: 'Oltre alla mia stagione, penso alla, a fare più punti possibile e raggiungere la salvezza. Anche se è difficile dobbiamo pensare partita per partita e cercare di fare più punti ...Commenta per primo Il tecnico dellaDavide Ballardini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il: 'Ci vuole ordine, ma nell'ordine ci deve essere la determinazione, la grinta e l'aggressività perché se ...1 Dopo la settimana di coppe europee e gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A, con la gara delle 15 dell'U - Power Stadium tra ildi Raffaele Palladino e ladi Davide Ballardini , valida per la 27esima giornata di Serie A: situazione molto diversa per le due lombarde, con i padroni di casa ormai salvi, a quota 33 ...

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. All. Palladino. A disposizione: Cragno ...Maglia Cremonese – Nel corso di Monza-Cremonese, partita valida per la 27^ giornata di Serie A, è subito saltato all’occhio come le maglie degli ospiti non rispondano ai canoni classici a cui siamo ...