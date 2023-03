Monza-Cremonese 1-1 | Palladino | “C’è grande rammarico | ma mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito”

(Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico del, Raffaeleil pareggio per 1-1 ottenuto contro lanel match dell’U-Power Stadium valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “C’èperché abbiamo fatto il primo tempo migliore da quando siedo su questa panchina, creando diverse palle gol concrete. Avremmo dovuto sbloccarla nel primo tempo, nella ripesa siamo partiti con il freno a mano tirato e non siamo stati bravi.il gol preso su nostra disattenzione mi èladei miei ragazzi. Ci manca uno step, nei novanta minuti caliamo per un quarto d’ora e dobbiamo cercare di restare costanti nell’arco della gara. Analizzeremo queste piccole cose e ripartiremo ...

I gol del più anziano in campo e di quello che ha più mercato: il derby lombardo tralo decidono il 38enne Daniel Ciofani, sempre determinante negli ingressi in corsa, e Carlos Augusto. Il brasiliano, al suo quinto centro stagionale, dimostra una volta di più perché ...Commenta per primo Daniel Ciofani , attaccante della, parla a Dazn dopo il pareggio in casa del: 'Noi siamo orgogliosi di quello che il pubblico sta facendo con noi. Noi li vediamo tutte le domeniche e anche se perdiamo in casa è stata ...Sassuolo - Spezia 1 - 0: Berardi firma la quarta vittoria di fila

Nel match contro la Cremonese sono stati ammoniti (quinta ammonizione), tra ... monzese erano diffidati e salteranno dunque il prossimo match. Dopo la sosta il Monza riceverà la Lazio all'U-Power ...Finisce in parità, con il risultato di 1-1, il derby lombardo dell’U-Power Stadium tra Monza e Cremonese. Un punto a testa che arriva grazie alle reti, arrivate entrambe nella ripresa, di Ciofani da ...