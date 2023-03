Monza-Cremonese 1-1, gol di Ciofani e Carlos Augusto (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Monza non va oltre l’1-1 in casa contro la Cremonese fanalino di coda della classifica di Serie A nella gara valida per la 27esima giornata del massimo campionato. Ospiti in vantaggio al 61? con Ciofani che servito da Castagnetti batte Di Gregorio con un morbido pallonetto. Al 69? pari dei brianzoli con la rete di Carlos Augusto: cross rasoterra di Ciurria, Pickel non intercetta e Carlos Augusto batte Carnesecchi con un diagonale sinistro. Con questo pareggio il Monza si porta a 34 punti mentre la Cremonese sale a 13 . L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Ilnon va oltre l’1-1 in casa contro lafanalino di coda della classifica di Serie A nella gara valida per la 27esima giornata del massimo campionato. Ospiti in vantaggio al 61? conche servito da Castagnetti batte Di Gregorio con un morbido pallonetto. Al 69? pari dei brianzoli con la rete di: cross rasoterra di Ciurria, Pickel non intercetta ebatte Carnesecchi con un diagonale sinistro. Con questo pareggio ilsi porta a 34 punti mentre lasale a 13 . L'articolo proviene da Italia Sera.

