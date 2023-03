Mondiale Endurance - Doppietta Toyota a Sebring, Ferrari subito a podio (Di sabato 18 marzo 2023) La stagione 2023 del Mondiale Endurance è partita nel migliore dei modi per i Campioni del Mondo Hypercar della Toyota Gazoo Racing, che hanno conquistato una Doppietta alla 8 Ore di Sebring. Kamui Kobayashi, al volante della #7 Toyota GR010 Hybrid Hypercar condivisa con Mike Conway e Jose Maria Lopez, ha tagliato il traguardo davanti alla vettura gemella # 8 guidata da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. La vittoria a Sebring è la quarantesima per il costruttore giapponese nel Mondiale Endurance. Debutto con podio. La Ferrari era arrivata in Florida con un bagaglio di grandi aspettative, aumentate a dismisura quando Antonio Fuoco ha piazzato un'inaspettata pole position con la numero #50, ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 marzo 2023) La stagione 2023 delè partita nel migliore dei modi per i Campioni del Mondo Hypercar dellaGazoo Racing, che hanno conquistato unaalla 8 Ore di. Kamui Kobayashi, al volante della #7GR010 Hybrid Hypercar condivisa con Mike Conway e Jose Maria Lopez, ha tagliato il traguardo davanti alla vettura gemella # 8 guidata da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. La vittoria aè la quarantesima per il costruttore giapponese nel. Debutto con. Laera arrivata in Florida con un bagaglio di grandi aspettative, aumentate a dismisura quando Antonio Fuoco ha piazzato un'inaspettata pole position con la numero #50, ...

