Mondiale Endurance - Doppietta Toyota a Sebring, Ferrari subito a podio (Di sabato 18 marzo 2023) La stagione 2023 del Mondiale Endurance è partita nel migliore dei modi per i Campioni del Mondo Hypercar della Toyota Gazoo Racing, che hanno conquistato una Doppietta alla 8 Ore di Sebring. Kamui Kobayashi, al volante della #7 Toyota GR010 Hybrid Hypercar condivisa con Mike Conway e Jose Maria Lopez, ha tagliato il traguardo davanti alla vettura gemella # 8 guidata da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. La vittoria a Sebring è la quarantesima per il costruttore giapponese nel Mondiale Endurance. Debutto con podio. La Ferrari era arrivata in Florida con un bagaglio di grandi aspettative, aumentate a dismisura quando Antonio Fuoco ha piazzato un'inaspettata pole position con la numero #50, ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 marzo 2023) La stagione 2023 delè partita nel migliore dei modi per i Campioni del Mondo Hypercar dellaGazoo Racing, che hanno conquistato unaalla 8 Ore di. Kamui Kobayashi, al volante della #7GR010 Hybrid Hypercar condivisa con Mike Conway e Jose Maria Lopez, ha tagliato il traguardo davanti alla vettura gemella # 8 guidata da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. La vittoria aè la quarantesima per il costruttore giapponese nel. Debutto con. Laera arrivata in Florida con un bagaglio di grandi aspettative, aumentate a dismisura quando Antonio Fuoco ha piazzato un'inaspettata pole position con la numero #50, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessandromirra : RT @quattroruote: Debutto con podio per la #Ferrari499P nel Mondiale Endurance, alle spalle delle due #Toyota. Ecco come è andata la prima… - Alpj90 : RT @quattroruote: Debutto con podio per la #Ferrari499P nel Mondiale Endurance, alle spalle delle due #Toyota. Ecco come è andata la prima… - flavio130868 : RT @matteopittaccio: Le Mans 1973 - Sebring 2023 Dopo 50 anni Ferrari torna in Pole Position nella classe regina del mondiale endurance ??… - TechnicalRacing : RT @SalaStampRacing: L'analisi della prima tappa del Mondiale Endurance. Toyota è un belva ma Ferrari è partita da una base solida c'è lavo… - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: L'analisi della prima tappa del Mondiale Endurance. Toyota è un belva ma Ferrari è partita da una base solida c'è lavo… -