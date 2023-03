Mondi diversi e lontani | uniti dai sentimenti comuni dell’essere umano | è il cinema | bellezza!

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 marzo 2023) Una delle magie e dei punti di forza delsta nella capacità di trasportarci in, geografici ed umani, e avvicinarci intimamente a situazioni – talvolta portarci a scoprirle – rendendole quasi palpabili. Così la full immersion offerta dal Bergamo Film Meeting, e in particolare dalle sette serate del concorso, ci hanno portato martedì sera nella capitale bielorussa, con “Minsk” di Boris Guts, calandoci nelle proteste giovanili dell’estate 2020, per molti di noi sbiadite nell’effetto marmellata delle news; mercoledì sera con “The Good Driver” di Tonislav Hristov eravamo in Bulgaria, a pochi kilometri dalla Turchia, e insieme alle vicende personali del protagonista conoscevamo la dura realtà dei profughi e clandestini che transitano su quel confine; giovedì eravamo a Calais, con “Le prix du ...