(Di sabato 18 marzo 2023) Lucianosi racconta in una lunga intervista nel podcast One More Time di radio Deejay, dove si racconta a 360 gradi parlando anche del primo impatto con. L’ex dirigente sportivo di, Roma e Juve racconta la sua storia dagli esordi tra i dilettanti a Calciopoli. L’ex dg racconta del suo arrivo nella società azzurra e del primo gravoso compito che gliaffidato Ferlaino: mandare via Ottavio Bianchi, cheguidato gli azzurri al primo scudetto nel’87. «Arrivo anella tempesta in cui era implicato l’allenatore Bianchi, che era malvisto dalla squadra e lo volevano mandare via (il celebre comunicato contro Bianchi, ndr). Io arrivo in quel momento e devo risolvere un problema abbastanza grosso: era il primo anno al, c’era Ferlaino che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Moggi: «#Maradona aveva una doppia personalità, lasciai #Napoli a causa sua» A One More Time: «Poi l'ho aiutato,… - Open_gol : L'ex dirigente della Juventus al podcast di Casadei: «Maradona era un uomo eccezionale, ero il primo che chiamava q… - FabioGibaldo : @nextcinepanett @losclive Pesca grossa. Punto nel vivo. Provate a fare i moralisti, tirando in ballo Maradona ai te… - savlisf1 : @ZanettiGilyNala Quando vinse il Napoli di Maradona mi sembra che tra i dirigenti ci fosse il buon Lucianino Moggi… -

Nel corso dell'intervista,ha parlato anche della sua esperienza da dirigente al Napoli. Si ... Non potevo mandare via, altrimenti sarebbe stato lui a mandare via tutti, con il potere ...Oggi i miei sono tutti grandi allenatori' Lucianosi racconta a One More Time: dalla famiglia al lavoro, dagli inizi fino al calcio di oggi, passando per il Napoli die la Juventus di ...... di come si sia avvicinato alla Juventus , del suo rapporto con. E con orgoglio rivendica ... però la curiosità mi portò a parlare con i loro dirigenti", ricorda, 85 anni , "ovviamente ...

Moggi: «Maradona aveva una doppia personalità, lasciai Napoli a ... IlNapolista

Luciano Moggi, ai microfoni di 'One More Time', ha raccontato alcuni aneddoti della sua avventura da direttore sportivo del Napoli.Dall'infanzia a Calciopoli fino al senso della vita, Luciano Moggi racconta il suo mondo e la sua storia a One More Time. L'intervista di Luca Casadei ...