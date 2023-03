Mobilità e Graduatoria interna 2023: partecipazione agli esami Maturità, un punteggio speciale per il periodo 1998/2001 (Di sabato 18 marzo 2023) Nella Mobilità e nella Graduatoria interna di istituto al docente, che ha partecipato agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, spetta l'attribuzione del previsto punteggio. Quanti punti? Quali anni sono da considerare? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Nellae nelladi istituto al docente, che ha partecipatodi Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, spetta l'attribuzione del previsto. Quanti punti? Quali anni sono da considerare? L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità e Graduatoria interna docenti 2023, come si valuta servizio in altro ruolo. Quando si somma al pre-ruolo? - sardiniatube : Scorrimento della graduatoria finale procedura di mobilità per la copertura di ulteriori 2 posti di Categoria B – s… - sardiniatube : Scorrimento della graduatoria finale procedura di mobilità per la copertura di ulteriori 23 posti di Categoria B –… - sardiniatube : Scorrimento della graduatoria finale procedura di mobilità per la copertura di ulteriori 4 posti di Categoria A – s… - sardiniatube : Scorrimento della graduatoria finale procedura di mobilità per la copertura di ulteriori 19 posti di Categoria A –… -