Mobilità ATA: il collaboratore non può passare al profilo di assistente, ma potrebbero esserci presto novità (Di sabato 18 marzo 2023) Fino al 3 aprile il personale ATA di ruolo può fare domanda di Mobilità per l'anno scolastico 2023/24: l'istanza è disponibile dal 17 marzo su Polis Istanze online. Durante la puntata Question time di Orizzonte Scuola del 17 marzo, con il sindacalista Michele Mileto della Gilda, si sono affrontate diverse questioni, tra cui la Mobilità professionale.

