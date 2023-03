Mo: palestinese ucciso dai soldati israeliani a Ramallah (Di sabato 18 marzo 2023) Ramallah, 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un palestinese di 23 anni identificato come Yazan Omar Jasib è stato ucciso a nord della città di Ramallah da colpi di arma da fuoco dei soldati israeliani. Il ministero della Salute dell'Autorità palestinese ha riferito che Jasib è stato colpito da soldati israeliani a un posto di blocco all'ingresso della città, secondo l'agenzia di stampa palestinese WAFA. Jasib è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche dall'esercito israeliano ma è stato dichiarato morto pochi minuti dopo. Le truppe israeliane avevano precedentemente impedito al ragazzo ferito l'accesso a un'ambulanza palestinese. Con quest'ultimo decesso, sono 89 i palestinesi uccisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Undi 23 anni identificato come Yazan Omar Jasib è statoa nord della città dida colpi di arma da fuoco dei. Il ministero della Salute dell'Autoritàha riferito che Jasib è stato colpito daa un posto di blocco all'ingresso della città, secondo l'agenzia di stampaWAFA. Jasib è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche dall'esercito israeliano ma è stato dichiarato morto pochi minuti dopo. Le truppe israeliane avevano precedentemente impedito al ragazzo ferito l'accesso a un'ambulanza. Con quest'ultimo decesso, sono 89 i palestinesi uccisi ...

