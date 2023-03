MMA | Marvin Vettori batte Roman Dolidze e continua a sognare il Mondiale Sfida incerta | verdetto discusso

(Di sabato 18 marzo 2023)ha sconfittosull’ottagono della O2 Arena di Londra, tornando al successo dopo quasi un anno e mezzo dall’ultima affermazione. Il rizzato The Italian Dream si è imposto conunanime (29-28, 29-28, 30-27) sul rognoso georgiano, regolandolo al termine di tre round particolarmente intensi ed equilibrati. Il fighter trentino, che lo scorso 3 settembre aveva perso contro Robert Whittaker a Parigi, ha conquistato il suo 19mo successo in carriera nella UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello. Il 28enne, che ha sofferto i colpi fulminei del rivale (jab di pregevole fattura), ha saputo reagire grazie ai suoi proverbiali calci e si è ben distinto nella lotta in piedi: tanta quantità, al fronte di colpi ...

MMA, Marvin Vettori all'arrembaggio: serve il riscatto contro Dolidze per inseguire il sogno mondiale OA Sport

Marvin Vettori ha sconfitto Roman Dolidze sull'ottagono della ... ha conquistato il suo 19mo successo in carriera nella UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale.