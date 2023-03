Miriam Mignano difende il carabiniere che le ha sparato: «È stato un errore, l’altro aveva una spranga» (Di sabato 18 marzo 2023) Miriam Mignano difende il carabiniere Giuseppe Molinaro. E dice che il direttore dell’hotel Giovanni Fidaleo aveva una spranga con cui lo ha minacciato. In più, sostiene che Molinaro l’abbia colpita per errore mentre voleva difendersi. I nuovi sviluppi sull’omicidio di Fidaleo a Suio in provincia di Latina arrivano dopo la testimonianza della donna colpita lo scorso 7 marzo davanti all’hotel “Nuova Suio”. L’albergo era deserto e le videocamere di sorveglianza erano spente. La donna ha parlato mentre era ricoverata al policlinico Gemelli. Mignano ha risposto a tutte le domande dei carabinieri di Formia incaricati dal sostituto procuratore Chiara D’Orefice che ha secretato gli atti. La donna ha confermato la versione dei fatti di ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023)ilGiuseppe Molinaro. E dice che il direttore dell’hotel Giovanni Fidaleounacon cui lo ha minacciato. In più, sostiene che Molinaro l’abbia colpita permentre volevarsi. I nuovi sviluppi sull’omicidio di Fidaleo a Suio in provincia di Latina arrivano dopo la testimonianza della donna colpita lo scorso 7 marzo davanti all’hotel “Nuova Suio”. L’albergo era deserto e le videocamere di sorveglianza erano spente. La donna ha parlato mentre era ricoverata al policlinico Gemelli.ha risposto a tutte le domande dei carabinieri di Formia incaricati dal sostituto procuratore Chiara D’Orefice che ha secretato gli atti. La donna ha confermato la versione dei fatti di ...

