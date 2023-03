Minacce ultras Feyenoord | Gasparri | Blocco immediato per tifosi olandesi

(Di sabato 18 marzo 2023) “e totale per iin vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Ledi gruppi diimpongono misure drastiche e immediate. Già anni fa glifecero danni enormi nella Capitale. Ora nessuna esitazione. Vigilanza e porte chiuse. Napoli insegna. Quella feccia non doveva mettere piede nella città partenopea. Altri criminali non devano arrivare a Roma. Altro che cortei e ‘contenimenti’. Stazioni, aeroporti, caselli autostradali chiusi per teppisti e per eventuali fiancheggiatori nostrani. L’avviso va recapitato anche all’incapace presidente dell’Uefa, il temerario Ceferin che si deve dimettere subito dopo le affermazioni assurde contro l’Italia in difesa di tifoserie devastatrici. Costui è indegno del ruolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mvcalcio : Ora vediamo se facciamo il remake di Napoli o li fermiamo prima che arrivino a Roma.. #romafeyenoord #EuropaLeague - napolista : Feyenoord-Roma, minacce degli ultras olandesi: «Distruggeremo Roma, demoliremo la fontana» Sul CorSera: “Nei confr… - dani_luciano91 : @giorgettozann @ultimora_pol Infatti ci sono molte minacce molto più consistenti in tema anti-terrorismo, genio. Se… - virgilio_it : La concreta eventualità che anche gli olandesi, alcuni gruppi di ultras, arrivino nella Capitale e la devastino è p… - ILOVEPACALCIO : Roma-Feyenoord accende l'allarme ultras. Sui social le prime minacce: 'Distruggeremo la città' - Ilovepalermocalcio -

'Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi' del Feyenoord 'in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Ledi gruppi diimpongono misure drastiche e immediate' . Queste le parole del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). 'Già anni fa gli olandesi fecero danni enormi nella ...La Lega in una note infatti sottolinea che 'alla luce dei recenti fatti di Napoli e delledegliolandesi in vista di Roma - Feyenoord, è opportuno chiedere il divieto di trasferta per ...Il quotidiano infatti riporta di nuoveda parte deglidel Feyenoord che sui profili social, subito dopo il sorteggio di Nyon, hanno scritto frasi che destano preoccupazione: ' "Andiamo ...

Minacce ultras Feyenoord, Gasparri: Blocco immediato per tifosi ... Il Denaro

Le minacce di gruppi di ultras impongono misure drastiche e immediate. Già anni fa gli olandesi fecero danni enormi nella Capitale. Ora nessuna esitazione. Vigilanza e porte chiuse. Napoli insegna.“Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Le minacce di gruppi di ultras impongono misure drastiche e immediate. Già anni fa gli olandesi ...