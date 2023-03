Milly Carlucci contro Maria De Filippi | «Me la vedrò con un' altra donna»

(Di sabato 18 marzo 2023) Dopo essersi sfidate agli inizi dell'attuale stagione tv, torna lo sAuditel traDe. Sabato 18 marzo in prima serata su Rai1 farà il suo debutto la quarta edizione de Il Cantante Mascheratola prima puntata del talent diDe. Come è noto, il programma dellanon andrà più in onda il venerdì ma il sabato sera che è la serata più importante ma anche la più difficile della settimana televisiva.è pronta come lo sono le dodici straordinarie maschere in gara e la giuria, fiore all'occhiello di questa edizione. Perché questo cambio di programmazione al sabato sera? In una intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - erica06065959 : @milly_carlucci oh finalmente stasera @IlCantanteRai1 ?? vedo @SimoneDeep - durso_club : RT @RadiocorriereTv: ??@milly_carlucci ai concorrenti de @IlCantanteRai1? 'Se hanno voglia di un'esperienza surreale' è il programma giusto… - monica_quaglia : Questa sera, alle 21,25, ritorna su Rai1, Il Cantante Mascherato, con tante novità e sorprese. Accanto a Milly Carl… - Paola83367245 : RT @Raiofficialnews: Le maschere protagoniste della 4ª edizione de #IlCantanteMascherato ?? @IlCantanteRai1, dal #18marzo in prima serata s… -

... svelata una novità: 'Cambierà la clip di presentazione' Oltre a proporre tre maschere con delle fattezze umane e ad inserire 'il cantante mascherato per una notte',ha svelato che ...La quarta edizione de Il Cantante Mascherato , ancora una volta condotto da, prende il via stasera 18 marzo su Rai1 alle 21:25. Il programma, rivelazione delle ultime stagioni televisive, vede gareggiare dodici personaggi famosi, resi irriconoscibili dalle loro ...Christian De Sica è uno dei nuovi giurati, o meglio, "detective", de Il cantante mascherato , il programma diche riparte su Rai 1 sabato 18 marzo in prima serata. L'attore dei cinepanettoni, insieme a Flavio Insinna , Francesco Facchinetti , Iva Zanicchi e Serena Bortone , dovrà carpire indizi ...

Il Cantante Mascherato, da domani Milly Carlucci torna su Rai1: maschere e concorrenti. Gli indizi e le antici ilmessaggero.it

Il cantante mascherato su Rai 1 sta per partire, così Milly Carlucci ha iniziato a stimolare la curiosità del pubblico, lanciando indizi sull'identità dei misteriosi cantanti e concorrenti in gara. So ...Il cantante mascherato, svelata una novità: “Cambierà la clip di presentazione” Oltre a proporre tre maschere con delle fattezze umane e ad inserire “il cantante mascherato per una notte”, Milly ...