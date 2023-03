Milioni di pesci morti bloccano un fiume: "Colpa della siccità" (Di sabato 18 marzo 2023) Milioni di pesci morti e in decomposizione hanno bloccato gran parte di un fiume situato nel remoto sud-est dell'Australia. È la terza volta dal 2018 che si verifica un fenomeno del genere nello stesso corso d'acqua. Ma stavolta, il... Leggi su europa.today (Di sabato 18 marzo 2023)die in decomposizione hanno bloccato gran parte di unsituato nel remoto sud-est dell'Australia. È la terza volta dal 2018 che si verifica un fenomeno del genere nello stesso corso d'acqua. Ma stavolta, il...

L'acqua è troppo calda, nel fiume milioni di pesci morti AGI - Milioni di pesci morti e in decomposizione hanno intasato un vasto tratto di fiume vicino a una remota città dell'outback australiano, mentre un'ondata di caldo torrido attraversa la regione. Milioni di pesci morti… Le acque del fiume Darling non si vedono, sono coperte da milioni di pesci morti. Si tratta della terza strage di massa in quel tratto di fiume vicino alla cittadina di Menindee.