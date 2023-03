Milioni di pesci morti all’improvviso stanno marcendo in un fiume australiano (Di sabato 18 marzo 2023) Per via di un'ondata di caldo anomala seguita a una serie di alluvioni, che ha ridotto i livelli di ossigeno e soffocato la fauna Leggi su ilpost (Di sabato 18 marzo 2023) Per via di un'ondata di caldo anomala seguita a una serie di alluvioni, che ha ridotto i livelli di ossigeno e soffocato la fauna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Milioni di pesci morti all’improvviso stanno marcendo in un fiume australiano - sarainthespace : RT @Retedellereti: #Australia è solo la prima: i fiumi non in secca vanno in DECOMPOSIZIONE sotto a milioni di pesci morti per acqua troppo… - MarcoBendinelli : RT @Retedellereti: #Australia è solo la prima: i fiumi non in secca vanno in DECOMPOSIZIONE sotto a milioni di pesci morti per acqua troppo… - 4dKWni4xAsLo36H : RT @Retedellereti: #Australia è solo la prima: i fiumi non in secca vanno in DECOMPOSIZIONE sotto a milioni di pesci morti per acqua troppo… - milano_xr : RT @Retedellereti: #Australia è solo la prima: i fiumi non in secca vanno in DECOMPOSIZIONE sotto a milioni di pesci morti per acqua troppo… -