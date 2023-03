Milano, trova un bullone nel panino a scuola (Di sabato 18 marzo 2023) commenta A Milano un bimbo di una scuola trova un bullone nel panino e per miracolo non lo inghiottisce. La disavventura è capitata a un alunno della 5F della scuola primaria dell'istituto comprensivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 marzo 2023) commenta Aun bimbo di unaunnele per miracolo non lo inghiottisce. La disavventura è capitata a un alunno della 5F dellaprimaria dell'istituto comprensivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : #Milano, bimbo di una scuola elementare trova un bullone nel panino - RaiNews : #Milano, alunno trova un bullone in un panino servito per pranzo a scuola - Cristin83772683 : RT @SkyTG24: #Milano, bimbo di una scuola elementare trova un bullone nel panino - Riccard76454869 : RT @bebagemelli: Con tutti i problemi di #Milano il Sindaco @BeppeSala non trova di meglio di cui parlare se non delle adozioni omosessuali… - massimo_san : RT @Nanoalto: Milano, bimbo di una scuola elementare trova un bullone nel panino -