Milano: terminato il corteo, oltre 4mila in marcia per Dax (2) (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) - Tanti i volti dei giovani che hanno sfilato, accanto a quello della mamma di Dax e al fumettista Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, il quale ha partecipato fino al 'traguardo' dello stabile appena occupato in via Oropa, che stasera ospita un concerto. A fare da colonna sonora la classica 'Bella ciao' e il coro 'Dax vive' che ha accompagnato tutto il percorso. I manifestanti hanno sfilato in modo ordinato e solo alcuni approfittando dell'accensione di fumogeni, si sono resi protagonisti - a volto coperto - "di imbrattamenti e del danneggiamento di un'auto, della vetrina di un istituto bancario e di un paio di pensiline Atm" è il conteggio della questura. A farne le spese soprattutto i muri: tra le innumerevoli scritte lungo il percorso 'Valditara al rogo', 'Meloni m...', 'Piantedosi affoga' o 'Fuori Alfredo dal 41 bis'. Sono le vetrine di una banca a contare i danni ...

