Milano, Schlein alla manifestazione delle famiglie arcobaleno: «Il governo è contro i bambini. Perché negare loro il riconoscimento?» (Di sabato 18 marzo 2023) È stata accolta con un’ovazione in Piazza della Scala la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della manifestazione della famiglie arcobaleno organizzata a Milano, contro lo stop imposto dal ministero dell’Interno alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. E dopo essere stata accolta dalla piazza che rilanciava lo slogan «Mobilitazione permanente!», la segretaria dem, a margine del palco ha annunciato: «Ci stiamo già muovendo, e c’è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza, cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali, con una norma preparata e scritta insieme alle ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) È stata accolta con un’ovazione in Piazza della Scala la segretaria del Pd Elly, a margine delladellaorganizzata alo stop imposto dal ministero dell’Internotrascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. E dopo essere stata accolta dpiazza che rilanciava lo slogan «Mobilitazione permanente!», la segretaria dem, a margine del palco ha annunciato: «Ci stiamo già muovendo, e c’è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in parlamento le aspettative che sono emerse dpiazza, cioè di poter vedere riconosciuto per legge il dirittocoppie omogenitoriali, con una norma preparata e scritta insieme alle ...

