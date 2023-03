Milano-Sanremo, trionfo di Van der Poel. Ganna secondo (Di sabato 18 marzo 2023) Mathieu Van der Poel ha conquistato la 114esima edizione della Milano-Sanremo , la prima classica "monumento" della stagione 2023. Sul tradizionale traguardo di via Roma, dopo 294 chilometri di una corsa... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 marzo 2023) Mathieu Van derha conquistato la 114esima edizione della, la prima classica "monumento" della stagione 2023. Sul tradizionale traguardo di via Roma, dopo 294 chilometri di una corsa...

Festa Van der Poel: 'Non è da tutti arrivare da solo in questa Monumento' Una settimana per trovare la gamba per la Milano - Sanremo, due straordinarie azioni per tirare le volate del compagne Jasper Philipsen. Oggi Mathieu Van der Poel raccoglie i frutti del suo ... Impresa Van der Poel: clamoroso record sul Poggio Straordinario Van der Poel. Il trionfo nella Milano - Sanremo è stato arricchito dal record registrato sul Poggio, percorso in 5'382. Una performance che polverizza il precedente record, 5'46', fatto segnare da Giorgio Furlan nel 1994. Dietro di ... Ciclismo, Van der Poel vince la Milano - Sanremo: Ganna è secondo SANREMO - Tutto solo, con le mani sulla testa, col pugno che rotea. Mathieu Van der Poel ha vinto la prima Milano - Sanremo della sua carriera con un attacco secco sul Poggio, uno solo proprio all'ultimo km della salita simbolo della Classicissima. L'Olanda torna a vincere in riviera dopo 38 anni e Mathieu ...