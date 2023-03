Milano-Sanremo | Mathieu van der Poel | “Non potevo immaginare un modo più bello di vincere oggi”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023)Van dersuccede a Matej Mohoric nell’albo d’oro dellae si aggiudica l’edizione 2023 con un’azione strepitosa in vetta al Po, staccando un terzetto stellare composto da Filippo Ganna (alla fine ottimo secondo), Wout Van Aert e Tadej Pogacar per poi allungare ulteriormente in discesa e resistere fino al traguardo con 15? di margine sugli inseguitori. “Onestamente nonuno scenario migliore di questo. Avevo già detto alla squadra sulla Cipressa che c’era vento contrario, non era dura come gli anni scorsi ma mi sentivo molto bene. Volevo provare a piazzare un attacco alla fine del Po e sono riuscito a trovare un piccolo spazio tra Pogacar ed il muro“, racconta a caldo il fuoriclasse olandese della ...