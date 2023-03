Milano - Sanremo, l'analisi tecnica: per Van Aert una monocorona con 52 denti (Di sabato 18 marzo 2023) L'edizione numero 114 della Milano - Sanremo si preannuncia estremamente interessante. In gruppo ci sono tre punti di riferimento: Van der Poel, Van Aert e Pogacar. Ma come possono vincere? E i loro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) L'edizione numero 114 dellasi preannuncia estremamente interessante. In gruppo ci sono tre punti di riferimento: Van der Poel, Vane Pogacar. Ma come possono vincere? E i loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'La Milano-Sanremo è una gara storica, molto bella, ma è molto difficile vincerla. Però niente è impossibile' I pr… - giroditalia : ?? Il Castello Visconteo di Abbiategrasso ha accolto oggi le squadre che domani si daranno battaglia alla Milano-San… - Eurosport_IT : Buongiorno così ?????? La strepitosa vittoria dello Squalo Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo 2018 ???????????… - miss_gorska : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo @CA_Ita 2022 ?? ?? Lui è nel nostro albo d'oro! ?? He is in our roll of honour! #MilanoSanremo https… - Kami61360935 : @adamprobosz @Milano_Sanremo @Eurosport_PL @_PlayerPL @BaranowskiDarek Buongiorno ! -