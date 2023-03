Milano-Sanremo | Daniele Bennati | “Ganna stratosferico | era arrabbiato | ora dente avvelenato alla Roubaix”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) Filippoha conquistato uno splendido secondo posto2023. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è riuscito a rispondere a un attacco di Tadej Pogacar sul Poggio, ma negli ultimi 200 metri della salita Mathieu van der Poel ha piazzato una staffilata e il fuoriclasse piemontese si è trovato un po’ spiazzato in una situazione a cui non era abituato. Si tratta di una prova maiuscola da parte del nostro portacolori, che nella volata per la piazza d’onore ha battuto Wout van Aert e Pogacar., CT della Nazionale Italiana di ciclismo, ha analizzato la prestazione di Filippoai microfoni della Rai: “È stato. Sapevamo che era in condizione per fare bene già oggi in vista delle prossime Classiche ...