Milano-Sanremo 2023 | risultati e classifica | ordine di arrivo | straordinario acuto di Van der Poel

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) Mathieu Van dertrionfa alla: ecco i, lae la top-10 per quanto riguarda l’didella Classicissima di Primavera. Un’edizione davvero entusiasmante che si chiude nel segno del corridore olandese della Alpecin-Deceuninck, capace di scattare negli ultimi km e di trovare una vittoria da fenomenale finisseur in questa classica Monumento. Una fuga a nove ha caratterizzato gran parte della corsa, con quattro azzurri inseriti (Rivi, Tonelli, Zoccarato e Tonelli), il gruppo però controlla senza particolari patemi d’animo e c’è il ricongiungimento ai -27 km, prima del gran finale con la Cipressa su cui non viene fatta la differenza e il Poggio in cui invece vengono sferrati attacchi importanti negli ...