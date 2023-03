Milano-Sanremo 2023 oggi | orario | percorso | tv | programma | streaming | favoriti

(Di sabato 18 marzo 2023) L’attesa è finalmente finita., sabato 18 marzo, è il giorno della, prima Classica Monumento di questo. Giunta alla sua 114a edizione, la Classicissima di Primavera, è una delle corse più prestigiose ed importanti del calendario delle due ruote, rappresentando l’obiettivo della prima parte di stagione per tantissimi corridori.Fatta eccezione per il tanto discusso spostamento della partenza dal capoluogo ad Abbiategrasso, ilè quello tradizionale, su cui sono state scritte pagine e pagine di storia. 294 km con il solo Passo del Turchino a movimentare il profilo altimetrico prima dell’epico finale: Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta faranno da “antipasto” ai mitici strappi della Cipressa e soprattutto del Po, dove la corsa ...

Lo sloveno è il grande favorito della. \''Mi attaccheranno Potrebbe avvantaggiarmi...\''. Il vincitore dell'edizione 2020 Van Aert è ...Per consentire il passaggio della corsa ciclistica che si svolge nel ...Il velocista ligure di Diano Marina è pronto per la corsa di casa: "La Classicissima è una roulette ma io ho studiato. E sono migliorato in salita per non ...

