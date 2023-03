Milano-Sanremo 2023, Matej Mohoric: “Non avevo le gambe per stare con i più forti” (Di sabato 18 marzo 2023) Il campione uscente non è riuscito a riconfermarsi. Dopo aver idealmente perso lo scettro della Milano-Sanremo, in favore di Mathieu van der Poel, lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ha raccontato cosa è successo in corsa. “La UAE ha attaccato a metà salita, ce lo aspettavamo – ha raccontato Mohoric a Spaziocicismo – Pensavo di avere le gambe, ma quando Pogacar ha attaccato non sono riuscito a seguire. Sono rimasto con Pedersen e Soren Kragh Andersen e non avevamo le gambe per stare con i quattro più forti”. Poi ha aggiunto: “Si andava più forte dell’anno scorso? Il vento era diverso, è difficile restare a ruota col vento a favore. Ho fatto una preparazione simile allo scorso anno, ma stavolta le circostanze ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Il campione uscente non è riuscito a riconfermarsi. Dopo aver idealmente perso lo scettro della, in favore di Mathieu van der Poel, lo sloveno(Bahrain Victorious) ha raccontato cosa è successo in corsa. “La UAE ha attaccato a metà salita, ce lo aspettavamo – ha raccontatoa Spaziocicismo – Pensavo di avere le, ma quando Pogacar ha attaccato non sono riuscito a seguire. Sono rimasto con Pedersen e Soren Kragh Andersen e non avevamo lepercon i quattro più”. Poi ha aggiunto: “Si andava più forte dell’anno scorso? Il vento era diverso, è difficile rea ruota col vento a favore. Ho fatto una preparazione simile allo scorso anno, ma stavolta le circostanze ...

