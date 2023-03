Milano-Sanremo 2023 | Ganna | “Felice per il secondo posto | anche se è l’ennesimo di questa stagione”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 marzo 2023) “Ci abbiamo provato, volevo dare qualcosa in più alla squadra che credeva in me. Sonoper il, marammaricato perché èdi. Speriamo arrivi presto una vittoria su strada”. Così Filippo, ai microfoni di Rai Sport, dopo la premiazione dellain cui ha chiuso in seconda posizione. “Ogni lasciata è persa – dice ancora l’olimpionico del quartetto di Tokyo –, ma bisognerà tornare per cercare la vittoria. Comunque sonoperché, nonostante una settimana in meno, sono riuscito a stare lì con i migliori, però mi spiace perché averi potuto vincere. Sulla salita potevo seguire Van der Poel – ha aggiunto–, ma ...