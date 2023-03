Milano-Sanremo 2023, assolo di Mathieu Van der Poel. 2° un super Filippo Ganna (Di sabato 18 marzo 2023) Non era il grande favorito, ma era uno dei papabili: la Milano-Sanremo si decide ancora sul Poggio e a fare il vuoto è uno strepitoso Mathieu van der Poel, che coglie la terza Classica Monumento della carriera dopo due Fiandre. Eccezionale il suo scatto sul finale con il quale ha distrutto i rivali, mentre l’Italia può consolarsi con un Filippo Ganna eccezionale in seconda piazza. Il primo colpo di scena c’è stato nel tratto di trasferimento, con la caduta di Tadej Pogacar, rientrato senza patemi. Poi il solito scenario per la prima parte di gara: gran battaglia per la fuga e, poi, dopo l’attacco giusto, gruppo a gestire. In avanscoperta Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Non era il grande favorito, ma era uno dei papabili: lasi decide ancora sul Poggio e a fare il vuoto è uno strepitosovan der, che coglie la terza Classica Monumento della carriera dopo due Fiandre. Eccezionale il suo scatto sul finale con il quale ha distrutto i rivali, mentre l’Italia può consolarsi con uneccezionale in seconda piazza. Il primo colpo di scena c’è stato nel tratto di trasferimento, con la caduta di Tadej Pogacar, rientrato senza patemi. Poi il solito scenario per la prima parte di gara: gran battaglia per la fuga e, poi, dopo l’attacco giusto, gruppo a gestire. In avanscoperta Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato (Green Project – Bardiani), Mirco Maestri e Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Alexandr Riabushenko (Astana), Jan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'La Milano-Sanremo è una gara storica, molto bella, ma è molto difficile vincerla. Però niente è impossibile' I pr… - Movistar_Team : ?????? ???? ??????????????????. ???? ??????????????????????????. Simplemente, @Milano_Sanremo. ?? - TeoMatt89 : RT @Milano_Sanremo: ???? @mathieuvdpoel vince la Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023! ???? @mathieuvdpoel wins the Milano-Sanremo present… - bendepraetere : RT @Milano_Sanremo: ???? @mathieuvdpoel vince la Milano-Sanremo presented by @CA_Ita 2023! ???? @mathieuvdpoel wins the Milano-Sanremo present… - hermannsalva : Che bella la @Milano_Sanremo, che bello vedere che @GannaFilippo è insieme a quei tre mostri! Dai #pippo il 9 april… -