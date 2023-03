Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Milano, pure Conte diserta la piazza Lgbt: a Elly Schlein non resta che Francesca Pascale (video)… - krunic_is_live : RT @Merescb: @ItsDuivel ma davvero pensi di passare? ahahahh prenditi il pallottoliere andata e ritorno e poi penseremo pure agli altri di… - Malvy34087444 : RT @pzzskA: Scena avvenuta in centro Milano in pieno giorno, non posso immaginare cosa sarebbe potuto succedere di sera/notte. Si deve aver… - Maxmil73756897 : @rosarioleone10 ...Sei pure di Milano come me a quanto vedo?? - RenataMontresor : RT @pzzskA: Scena avvenuta in centro Milano in pieno giorno, non posso immaginare cosa sarebbe potuto succedere di sera/notte. Si deve aver… -

, 18 mar - Non vorremmo passare come degli inguaribili nostalgici che guardano solamente ad un ... ignorando (o per lo meno facendo passare in secondo pieno) le storture chevi erano presenti,......Funzionalità e legalità che dovrà ritrovareil Freccia Rossa, nonostante sia una struttura privata, anche se volesse dire: "intervenire con maggiore determinazione come è accaduto per via...- Con Pd e Movimento 5 Stelle 'non c'è nessuna alleanza da fare'. Lo ha detto il leader di ... a proposito del nuovo corso del Pd guidato Schlein, ha detto che 'riusciràa rubare due punti a ...

Milano, pure Conte diserta la piazza Lgbt: a Elly Schlein non resta ... Secolo d'Italia

In questo caso si può pure fare un’eccezione, ma in generale è bene non sottovalutare certi desideri e aspettative dei bambini. «Il progetto si è sviluppato nei Municipi 1 e 5 della città di Milano e ...La Milano-Sanremo è solo la più lunga ... Solo in questo secolo l’hanno vinta un velocista purissimo come Mario Cipollini (in volata), ma anche corridori diversissimi come Fabian Cancellara (che ...