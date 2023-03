Milano messa a ferro e fuoco dal delirio antagonista: vetrine in frantumi | GUARDA (Di sabato 18 marzo 2023) vetrine rotte e scritte per Alfredo Cospito durante il corteo antifascista organizzato dagli antagonisti per il ventennale della morte di Davide 'Dax' Cesare a Milano. A essere presa di mira in particolare la filiale di Banca Iccrea in via Carlo Esterle la cui vetrina è stata infranta: sul vetro rotto la scritta 'Fuori Alfredo dal 41 bis' mentre sul muro è comparsa la scritta 'Dax vive, Alfredo libero'. I soliti violenti. Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023)rotte e scritte per Alfredo Cospito durante il corteo antifascista organizzato dagli antagonisti per il ventennale della morte di Davide 'Dax' Cesare a. A essere presa di mira in particolare la filiale di Banca Iccrea in via Carlo Esterle la cui vetrina è stata infranta: sul vetro rotto la scritta 'Fuori Alfredo dal 41 bis' mentre sul muro è comparsa la scritta 'Dax vive, Alfredo libero'. I soliti violenti.

