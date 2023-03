Milano, manifestazione famiglie arcobaleno. Schlein: “Pronta la legge” (Di sabato 18 marzo 2023) Migliaia di penne alzate al cielo, a voler firmare un patto simbolico promettendo di continuare a lottare per i propri diritti. Ma soprattutto per i diritti di migliaia di bambini e bambine. Si chiude così, con un flashmob in piazza Scala a Milano, la manifestazione promossa da I Sentinelli, associazione famiglie arcobaleno e Cig Arcigay per protestare contro le recenti decisioni del governo di non riconoscere più i bimbi di due mamme o due papà e di non adottare un registro europeo di filiazione. I 10 mila partecipanti hanno alzato le penne al cielo, per le firme che i sindaci non possono più fare: “La famiglia è quella che ci costruiamo noi con i nostri affetti, i nostri amori e le nostre amicizie – hanno scandito gli organizzatori dal palco – non permetteremo al governo di decidere chi è figlio di questo Paese”. La ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 marzo 2023) Migliaia di penne alzate al cielo, a voler firmare un patto simbolico promettendo di continuare a lottare per i propri diritti. Ma soprattutto per i diritti di migliaia di bambini e bambine. Si chiude così, con un flashmob in piazza Scala a, lapromossa da I Sentinelli, associazionee Cig Arcigay per protestare contro le recenti decisioni del governo di non riconoscere più i bimbi di due mamme o due papà e di non adottare un registro europeo di filiazione. I 10 mila partecipanti hanno alzato le penne al cielo, per le firme che i sindaci non possono più fare: “La famiglia è quella che ci costruiamo noi con i nostri affetti, i nostri amori e le nostre amicizie – hanno scandito gli organizzatori dal palco – non permetteremo al governo di decidere chi è figlio di questo Paese”. La ...

