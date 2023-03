Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno contro il governo: adesione delle opposizioni. Polemiche del leader della Lega Salvini (Di sabato 18 marzo 2023) Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno contro il governo per protestare sulla scelta di imporre al Comune il blocco delle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Alla protesta hanno aderito anche diverse forze politiche dell’opposizione. Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno contro il governo A Milano, ecco la la manifestazione ‘Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie‘, indetta dalle associazioni Lgbtq+ e dalle famiglie arcobaleno per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 marzo 2023)ilper protestare sulla scelta di imporre al Comune il bloccoregistrazioni dei figlicoppie omogenitoriali. Alla protesta hanno aderito anche diverse forze politiche dell’opposizione.il, ecco la la‘Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie‘, indetta dalle associazioni Lgbtq+ e dalleper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Sabato parteciperò alla manifestazione di Milano. È importante esserci per far sentire a questo Governo che la soc… - SusannaCeccardi : Striscioni blasfemi e slogan contro il Governo alla manifestazione transfemminista a Milano. Ognuno è libero di ma… - JacopoMarchesi : Ringraziamo la telecronaca integrale della Milano Sanremo. Sto andando in manifestazione con Magrini e Gregorio nel… - matteolepore : Con la testa e con il cuore a #Milano oggi, per la manifestazione delle famiglie arcobaleno?? Insieme a tanti sindac… - JPCK72 : RT @magicaGrmente22: Una manifestazione in difesa dei diritti dei bambini delle 'famiglie arcobaleno', e dall'altra un corteo di antagonist… -