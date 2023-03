Milano, in piazza le famiglie arcobaleno. Schlein annuncia: pronti a proporre legge in Parlamento (Di sabato 18 marzo 2023) - Migliaia in piazza per difendere i diritti civili. La protesta indetta dalle associazioni Lgbtq+ contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 marzo 2023) - Migliaia inper difendere i diritti civili. La protesta indetta dalle associazioni Lgbtq+ contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - marcofurfaro : Che bella piazza! A Milano, in migliaia e migliaia sono scesi in strada per ricordare al Governo una cosa semplice… - localteamtv : Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno in Piazza della Scala. Battibecco tra Francesca Pascale e Piero Ri… - francesco19610 : RT @radio_zek: A Milano oggi la piazza più bella. Per dire che è solo l’amore che crea una famiglia e che tutti i bambini e le bambine de… - Giovann16809249 : RT @localteamtv: Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno in Piazza della Scala. Battibecco tra Francesca Pascale e Piero Ricca: i… -