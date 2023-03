Milano, in piazza anche Francesca Pascale: “Schlein combattente, Salvini omofobo” (Di sabato 18 marzo 2023) Alla manifestazione di Milano per i diritti delle famiglie Lgbtq+ oggi c’era anche Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie della cantante Paola Turci ha ribadito il suo sostegno a Elly Schlein, presente oggi in piazza Scala insieme al sindaco Beppe Sala. “Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che votare Elly Schlein perché una alternativa non c’è. Di lei penso tutto il bene possibile”, ha detto la 37enne “Più che votare il segretario del Pd, io mi concentrerei su scegliere la persona giusta, che dice le cose giuste, al momento storico giusto, e in questo caso c’è solo Elly Schlein. Non riconoscersi nei valori di centrosinistra e votare a destra nelle mie condizioni è come se ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Alla manifestazione diper i diritti delle famiglie Lgbtq+ oggi c’era. L’ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie della cantante Paola Turci ha ribadito il suo sostegno a Elly, presente oggi inScala insieme al sindaco Beppe Sala. “Oggi tutte le persone che sono vicine, che pensano ai diritti civili non possono fare altro che votare Ellyperché una alternativa non c’è. Di lei penso tutto il bene possibile”, ha detto la 37enne “Più che votare il segretario del Pd, io mi concentrerei su scegliere la persona giusta, che dice le cose giuste, al momento storico giusto, e in questo caso c’è solo Elly. Non riconoscersi nei valori di centrosinistra e votare a destra nelle mie condizioni è come se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - marcofurfaro : Che bella piazza! A Milano, in migliaia e migliaia sono scesi in strada per ricordare al Governo una cosa semplice… - localteamtv : Milano, manifestazione delle famiglie arcobaleno in Piazza della Scala. Battibecco tra Francesca Pascale e Piero Ri… - cardinale_anna : RT @Vittoria0508: 10000 persone sono scese in piazza a Milano per difendere i diritti civili delle famiglie affinché non esistano famiglie… - andra_andra2021 : RT @fratotolo2: Nella piazza Lgbt di #Milano, bisticcio poco inclusivo tra Francesca #Pascale e il giornalista Piero Ricca -