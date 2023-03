Milano, famiglie arcobaleno in piazza. In prima fila il sindaco Sala ed Elly Schlein- I video (Di sabato 18 marzo 2023) Ha preso il via da piazza della Scala a Milano, davanti alla sede del Comune del capoluogo lombardo, la manifestazione delle famiglie arcobaleno contro lo stop imposto dal ministero dell’Interno alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. «Questo atto che sancisce di fatto l’inizio di una persecuzione di Stato nei confronti della comunità Lgbtq+ e che colpisce ancora una volta chi invece avrebbe bisogno di più tutele», hanno denunciato gli organizzatori della manifestazione, ossia famiglie arcobaleno, Cig Arcigay Milano e I Sentinelli di Milano. Tutto parte dalla circolare della Prefettura di Milano che, su sollecitazione di una direttiva del Viminale, ha portato alla richiesta da parte del prefetto ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Ha preso il via dadella Scala a, davanti alla sede del Comune del capoluogo lombardo, la manifestazione dellecontro lo stop imposto dal ministero dell’Interno alla trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. «Questo atto che sancisce di fatto l’inizio di una persecuzione di Stato nei confronti della comunità Lgbtq+ e che colpisce ancora una volta chi invece avrebbe bisogno di più tutele», hanno denunciato gli organizzatori della manifestazione, ossia, Cig Arcigaye I Sentinelli di. Tutto parte dalla circolare della Prefettura diche, su sollecitazione di una direttiva del Viminale, ha portato alla richiesta da parte del prefetto ...

