Milano, famiglie arcobaleno in piazza. Elly Schlein: "Pronta legge su diritti famiglie Lgbtq+" (Di sabato 18 marzo 2023) È Pronta la legge per riconoscere il diritto delle coppie omogenitoriali. Lo ha detto Elly Schlein, che oggi ha preso parte alla manifestazione tenuta a Milano contro il governo e lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Oltre alla neosegretario del Partito democratico, era presente a sorpresa anche il sindaco della città meneghina, Giuseppe Sala. "Dobbiamo convincere questo governo che le discriminazioni non hanno portato mai a un avanzamento della società, perché la società più sicura è quella più inclusiva, che non discrimina, che non lascia indietro nessuno e nessuna", ha detto Schlein. "È quella società che si rende conto che contro questi bambini e bambine crudelmente si sono scagliati coloro che oggi governano il paese, ma sono bimbi ..."

