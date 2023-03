Milano è davvero il disastro che qualcuno dipinge? Anche no

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 marzo 2023) Noi di Granabbiamo sempre sostenuto e provato a suffragare con dati e spunti una certa idea, positiva e propulsiva, di. Senza cadere nella retorica del place to be, abbiamo però indicato l’esistenza di un “modello” interessante e che non coincide necessariamente con “la città di Expo”, la “capitale del design”, l’“hub della conoscenza” e altre definizioni-slogan. "Modello” è stato negli anni scorsiil marchio di una certa sinistra riformista, oggi invero appannato. Ma “modello”, per noi, è invece storicamente (e politicamente) un metodo di governo e programmazione: ragionare bipartisan, aggiungere e non demolire, condividere il più possibile le strategie. Coinvolgere le enormi potenzialità, qui, del privato sociale. Ed è sempre stato un ...