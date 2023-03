Milano, bambino trova un bullone nel panino della mensa: “Episodio gravissimo e non è il primo” (Di sabato 18 marzo 2023) Scoperta chock nella mensa della scuola elementare “Dante Alighieri” di via Castellino da Castello, zona Ghisolfa a Milano dove un bambino di quinta elementare ha trovato un bullone di metallo all’interno di un panino servito da Milano Ristorazione dopo l’uscita didattica degli alunni. Per fortuna il piccolo si è accorto del bullone in tempo per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023) Scoperta chock nellascuola elementare “Dante Alighieri” di via Castellino da Castello, zona Ghisolfa adove undi quinta elementare hato undi metallo all’interno di unservito daRistorazione dopo l’uscita didattica degli alunni. Per fortuna il piccolo si è accorto delin tempo per ... TAG24.

