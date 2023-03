Milano, alunno trova un bullone nel panino a scuola (Di sabato 18 marzo 2023) Alla classe dopo l'uscita didattica come da prassi erano stati serviti dei panini perché l'orario del pranzo in mensa era già passato. Milano Ristorazione ha anche avviato 'un audit straordinario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 marzo 2023) Alla classe dopo l'uscita didattica come da prassi erano stati serviti dei panini perché l'orario del pranzo in mensa era già passato.Ristorazione ha anche avviato 'un audit straordinario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : #Milano, alunno trova un bullone in un panino servito per pranzo a scuola - Piergiulio58 : Un panino al prosciutto con all'interno un bullone di metallo. La disavventura è capitata ad un alunno della 5F del… - brongosalvatore : RT @artedipulire: MILANO Bullone in un panino della mensa a scuola. La protesta dei genitori: «Il bambino poteva soffocare» È successo a u… - ninda1952 : RT @RaiNews: #Milano, alunno trova un bullone in un panino servito per pranzo a scuola - StefanoDellaLu : RT @artedipulire: MILANO Bullone in un panino della mensa a scuola. La protesta dei genitori: «Il bambino poteva soffocare» È successo a u… -