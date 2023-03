Milano, alunno trova un bullone in un panino servito per pranzo a scuola (Di sabato 18 marzo 2023) Un bambino di 10 anni ha trovato nel suo pranzo un bullone metallico dentro un panino. L’episodio è avvenuto il 15 marzo scorso, durante un’uscita scolastica della quinta elementare della Rinovava Pizzigoni di Milano. Quel giorno era prevista una gita in città e, non essendo previsto il rientro per l’ora di pranzo, Milano Ristorazione ha fornito il pranzo al sacco. Nel menù, un panino imbottito con prosciutto e formaggio. Ma uno degli alunni si è ritrovato il bullone nella mollica del pane. Ha avvertito la sua insegnante, che, insieme ai colleghi, ha subito ritirato tutti i panini. “La reazione dei docenti è stata prontissima”. Le prime ipotesi rimandano a un malfunzionamento di uno dei macchinari di ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Un bambino di 10 anni hato nel suounmetallico dentro un. L’episodio è avvenuto il 15 marzo scorso, durante un’uscita scolastica della quinta elementare della Rinovava Pizzigoni di. Quel giorno era prevista una gita in città e, non essendo previsto il rientro per l’ora diRistorazione ha fornito ilal sacco. Nel menù, unimbottito con prosciutto e formaggio. Ma uno degli alunni si è rito ilnella mollica del pane. Ha avvertito la sua insegnante, che, insieme ai colleghi, ha subito ritirato tutti i panini. “La reazione dei docenti è stata prontissima”. Le prime ipotesi rimandano a un malfunzionamento di uno dei macchinari di ...

