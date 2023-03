Milano, 17enne in arresto: ha aggredito e derubato tre minorenni, sui social postava foto con pistole e passamontagna (Di sabato 18 marzo 2023) Un diciassettenne milanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver messo a segno due rapine, e averne tentata una terza. Due degli episodi incriminati sarebbero stati commessi nell’arco di una serata, lo scorso 8 settembre 2022. Inizialmente il minorenne ha provato, senza successo, a sfilare il portafoglio a un coetaneo svenuto per un pugno ricevuto al volto, nei pressi dell’Arco della Pace. La vittima è stata successivamente dimessa dall’ospedale con una prognosi di 17 giorni. L’aggressore, invece, ha atteso un paio d’ore ed è tornato all’attacco, questa volta puntando a un 15enne. Dopo avergli sferrato un colpo che gli ha rotto un dente, lo ha derubato della felpa. Il secondo furto andato a segno è avvenuto infine il 20 settembre, nei pressi del parco Vergani in zona Pagano. Lì ragazzo ha estratto un coltello per puntarlo all’addome di un giovane di 16 ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Un diciassettenne milanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver messo a segno due rapine, e averne tentata una terza. Due degli episodi incriminati sarebbero stati commessi nell’arco di una serata, lo scorso 8 settembre 2022. Inizialmente il minorenne ha provato, senza successo, a sfilare il portafoglio a un coetaneo svenuto per un pugno ricevuto al volto, nei pressi dell’Arco della Pace. La vittima è stata successivamente dimessa dall’ospedale con una prognosi di 17 giorni. L’aggressore, invece, ha atteso un paio d’ore ed è tornato all’attacco, questa volta puntando a un 15enne. Dopo avergli sferrato un colpo che gli ha rotto un dente, lo hadella felpa. Il secondo furto andato a segno è avvenuto infine il 20 settembre, nei pressi del parco Vergani in zona Pagano. Lì ragazzo ha estratto un coltello per puntarlo all’addome di un giovane di 16 ...

