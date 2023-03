Milano | 17enne fermato per rapine a coetanei Il gip | “Violenza inaudita”

(Di sabato 18 marzo 2023) Prosegue la lunga scia dieseguite da minori ai danni di loro: l’ultimo caso a, dove unè stato arrestato a seguito di due furti commessi a settembre e una tentata rapina finita però nel vuoto. Il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato, su richiesta della Procura presso il Tribunale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Milano, tre violente rapine a minori: arrestato un 17enne - RedazioneLaNews : #Milano Pugni in faccia, denti rotti e coltello: il 17enne che terrorizza i coetanei - AnsaLombardia : Tre violente rapine a minori a Milano, arrestato un 17enne. In passato su social impugnava pistole calzando il pass… - djaniceto : RT @MediasetTgcom24: Milano, tre violente rapine a minori: arrestato un 17enne #18marzo - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Milano, tre violente rapine a minori: arrestato un 17enne #18marzo -

Tre violente rapine a minori:arrestato aIl gip ha ritenuto necessarie 'le esigenze cautelari' a causa 'dell'inaudita aggressività del giovane e la sua preoccupante reattività' anche ...Un diciassettenne milanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver messo a segno due rapine, e averne tentata una terza. Due degli episodi incriminati sarebbero stati commessi nell'arco di ...La Polizia diha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo ... Il 20 settembre, infine, nei pressi del parco Vergani in zona Pagano, ilha estratto ...

Milano,17enne arrestato per rapine violente: pubblicava foto con ... IL GIORNO

Non si faceva alcun tipo di scrupolo il 17enne arrestato dalla polizia con l'accusa di aver rapinato e aggredito tre coetanei a Milano. I poliziotti del Commissariato Sempione, coordinati dalla ...Il 20 settembre, infine, nei pressi del parco Vergani in zona Pagano, il 17enne ha estratto un coltello per puntarlo all’addome di un giovane di 16 anni che è stato derubato di 70 euro, del bancomat e ...