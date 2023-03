Milan, Tonali: «Dobbiamo dare il 100% per la lotta Champions» (Di sabato 18 marzo 2023) Le parole di Sandro Tonali nel pre partita di Udinese-Milan: «Non ci deve dare pressione questa partita e gli scontri diretti di domani» Sandro Tonali ha parlato prima dell’inizio di Udinese-Milan ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «Non ci deve dare pressione questa partita e gli scontri diretti di domani, Dobbiamo giocare come sappiamo fare noi e vincere la partita. Saranno tre punti importantissimi, Dobbiamo dare il 100% per la lotta Champions». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Le parole di Sandronel pre partita di Udinese-: «Non ci devepressione questa partita e gli scontri diretti di domani» Sandroha parlato prima dell’inizio di Udinese-ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «Non ci devepressione questa partita e gli scontri diretti di domani,giocare come sappiamo fare noi e vincere la partita. Saranno tre punti importantissimi,ilper la». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

