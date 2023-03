Milan, sindrome influenzale per Theo Hernandez: salta l’Udinese (Di sabato 18 marzo 2023) Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez nella trasferta di questa sera ad Udine contro la compagine allenata da Sottil. Il laterale sinistro rossonero non è partito con i compagni verso il Friuli dopo aver accusato una sindrome influenzale già dalla giornata di ieri. Nessun recupero in extremis per Theo, che è costretto così a saltare l’ultimo appuntamento prima della sosta. Al suo posto si scalda Fodè Ballo-Tourè. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Stefano Pioli dovrà fare a meno dinella trasferta di questa sera ad Udine contro la compagine allenata da Sottil. Il laterale sinistro rossonero non è partito con i compagni verso il Friuli dopo aver accusato unagià dalla giornata di ieri. Nessun recupero in extremis per, che è costretto così are l’ultimo appuntamento prima della sosta. Al suo posto si scalda Fodè Ballo-Tourè. SportFace.

