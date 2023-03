Milan, riecco Ibra: titolare dopo un anno. E sarà anche capitano – FOTO (Di sabato 18 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare una partita dal primo minuto con la maglia del Milan dopo oltre un anno dopo oltre un anno dall’ultima volta (era il 23 gennaio 2022), Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare una partita dal primo minuto con il Milan. ?©?#UdineseMilan #SempreMilan pic.twitter.com/IVeX5d7LeJ— AC Milan (@acMilan) March 18, 2023 Lo spoiler arriva dallo stesso club rossonero, che ha lanciato un chiaro indizio attraverso i propri canali social ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Zlatanhimovic tornerà a giocare una partita dal primo minuto con la maglia deloltre unoltre undall’ultima volta (era il 23 gennaio 2022), Zlatanhimovic tornerà a giocare una partita dal primo minuto con il. ?©?#Udinese#Semprepic.twitter.com/IVeX5d7LeJ— AC(@ac) March 18, 2023 Lo spoiler arriva dallo stesso club rossonero, che ha lanciato un chiaro indizio attraverso i propri canali social ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

